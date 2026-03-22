Katar’da helikopter düştü: 2 ASELSAN ve 1 TSK mensubu şehit oldu

ANKARA (EKONOMİ)

Katar Silahlı Kuvvetleri’ne ait bir helikopterin, Katar karasularında düştüğü ve 7 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bu açıklamadan saatler sonra Milli Savunma Bakanlığı da düşen helikopterin rutin bir eğitim faaliyetinde olduğu, hayatını kaybeden 7 kişi içinde, 2’si ASELSAN teknisyeni, 1 TSK mensubu olmak üzere 3 Türk vatandaşının da olduğunu bildirdi.

Katar Silahlı Kuvvetleri’ne ait helikopterin Türkiye Cumhuriyeti ile Katar Devleti arasındaki askerî iş birliği ve koordinasyon faaliyetleri kapsamında rutin bir eğitim uçuşunda olduğu kaydedildi.

Helikopterin 21 Mart akşamı, ilk belirlemelere göre teknik bir arıza nedeniyle kaza-kırıma uğrayarak denize düştüğü; şehitlerin naaşına ulaşıldığı duyurulan açıklamada, “Derhâl başlatılan arama-kurtarma faaliyeti ile helikopterin enkazına ve şehitlerimizin naaşına ulaşılmıştır. Kazada helikopterde bulunan dört Katar Silahlı Kuvvetler personeli, bir Türk Silahlı Kuvvetleri personelimiz ile ASELSAN personeli iki Teknisyenimiz şehit olmuştur. Kaza kırımın kesin nedeni Katar makamlarınca yapılacak inceleme sonucunda belirlenecektir” denildi.

Açıklamada, şehitlerin kimliği ve helikopterin tipi ile hangi tür eğitim uçuşunda olduğu belirtilmedi.