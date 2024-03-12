Katar'dan 'Gazze' açıklaması: Ateşkese yakın değiliz

Katar Dışişleri Bakanlığı, İsrail ve Hamas arasında ateşkes görüşmelerinin sürdüğünü açıkladı. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Gazze'de ateşkes anlaşması sağlanmasına yönelik çabaların devam ettiğini ancak 'sahadaki durumun karmaşık' olduğunu dile getirdi.

Sözcü, görüşmelerin Doha ve Kahire'de sürdüğünü belirterek, "Gazze'de ateşkese yakın değiliz ancak umutluyuz" ifadelerini kullandı. Açıklamada, Katar'ın Gazze'de birkaç günlük kısa süreli bir ateşkes değil kalıcı bir ateşkes sağlanması için çalıştığı belirtildi.

Von der Leyen: Gazze’de sürdürebilir ateşkese ihtiyaç var

Öte yandan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda Gazze'deki durumla ilgili konuştu. Gazze'ye insani yardımların sorunu çözmeye tek başına yardımcı olmayacağını belirterek, "Gazze'nin sürdürülebilir bir ateşkese imkan verecek acil insani araya ihtiyacı var" dedi.

AB'nin Gazze'ye insani yardım girişlerini artırmak için Kıbrıs Cumhuriyeti'nden deniz üzerinden yardım gönderme girişimini koordine ve finanse ettiğini anlatan von der Leyen, insani yardımların sorunu çözmeye tek başına yardımcı olmayacağını vurguladı.

Von der Leyen, "Elbette İsrail'in kendisini savunma ve Hamas'a karşı savaşma hakkı var. Ancak uluslararası hukuka uygun olarak sivillerin korunması her zaman sağlanmalıdır. Şu anda yeterli insani yardım akışını yeniden sağlamanın tek yolu var. Gazze'nin sürdürülebilir bir ateşkese imkan verecek acil bir insani araya ihtiyacı var" diye konuştu.

Bugün itibarıyla Gazze'ye desteği artırmak amacıyla AB'nin Sivil Koruma Mekanizması'nın aktive edildiğini duyuran von der Leyen, detaylı bilgi paylaşmadı. Von der Leyen, "Tüm üye ülkeleri Gazze'ye istikrarlı ve anlamlı bir yardım sağlanmasına izin vermek için varlıklarıyla katkıda bulunmaya teşvik ediyorum" dedi.