Katar’ın konteyner evleri İskenderun’a ulaştı

Katar Kalkınma Fonu tarafından depremzedeler için bağışlanan konteynerlerden 118 tanesi daha Türkiye’ye ulaştı.

Katar’ın Hamad Limanı’ndan seyrine başlayan ANKA SKY isimli gemi, bugün İskenderun'da Yazıcı Limanı’na yanaştı. Gemide 118 konteyner bulunuyor.

Tahliye operasyonunun ardından konteynerler depremzedelere ulaştırılacak.

Katar, Türkiye ve Suriye'de depremzedelerin konaklaması için toplamda 10 bin konteyner göndereceğini duyurmuştu. Bu kapsamda konteynerleri taşıyacak gemilerden ilki 14 Şubat’ta Katar’dan yola çıkmıştı.