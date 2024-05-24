Katil 73, kurban 71 yaşında... Karısını vurdu, polisi aradı

Erzurum'un Palandöken İlçesi, Abdurrahman Gazi Mahalllesi, 1. Dadaş Sokak’ta meydana gelen olayda 73 yaşındaki Halil Çiğerli, eşi Hamgül Çiğerli’yi (71) vurduktan sonra polisi arayarak durumu haber verdi. Bunun üzerine harekete geçen polis şahsı bulunduğu yerde gözaltına alırken, 112 unsurları şahsın evine gitti. Ancak sağlık personeli ve polis, kadının cansız bedeni ile karşılaştı.

Olay Yeri İnceleme Ekibi evde çalışma yaparken, Cumhuriyet Savcısı’da inceleme yaptı. Olayı haber alan aile sakinleri eve geldi. Daha sonra talihsiz kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp'a götürüldü.

Polis olayla ilgili soruşturma ve araştırmalarını sürdürüyor.