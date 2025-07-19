Katil zanlısı Cemil Koç, Ayşe Tokyaz'ın kardeşini tehdit etmiş: Ses kayıtları ortaya çıktı

Ayşe Tokyaz cinayetinde yeni gelişmeler yaşandı. Genç kadının cansız bedeninin valize konularak yol kenarına bırakıldığı cinayette, katil zanlısı Cemil Koç’a yardım ettiği belirlenen bir kişi daha gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 8’e yükseldi. Cemil Koç'un Ayşe'nin kardeşini arayıp tehdit ettiği ses kayıtları da ortaya çıktı.

Ekol TV'nin haberine göre soruşturma kapsamında Ayşe Tokyaz’ın cesedinin taşındığı valizi taşıyan kişinin 55 yaşındaki Oğuz D. olduğu belirlendi. 20 suç kaydı bulunan şüphelinin aynı zamanda olayda kullanılan aracın durduğu akaryakıt istasyonunun ortağı olduğu ortaya çıktı. Oğuz D.’nin ilk ifadesinde, “Valizin içinde ceset olduğunu bilmiyordum” dediği öğrenildi. Ancak emniyet güçleri, delillerin aksini gösterdiğini belirtiyor.

Kokmasın diye deodorant sıkmışlar

İfadelere ve delillere göre Cemil Koç ve Oğuz D., cesedin kokmaması için valize deodorant sıktı. Ayrıca güvenlik kameralarının fişini çekerek delil karartmaya çalıştıkları da tespit edildi.

Katil zanlısı, genç kızın kardeşini arayıp tehdit etmiş

Ayşe Tokyaz’ın kaybolması üzerine ikiz kardeşi Esra Tokyaz’ın yaptığı kayıp başvurusuyla olay gün yüzüne çıkmıştı. Ancak sonrasında Cemil Koç’un, Esra Tokyaz’ı arayıp tehdit ettiği ortaya çıktı. Koç’un, “Senin verdiğin ifadeyi satır satır biliyorum. Ağız, burun, gözler şöyle böyle...” diyerek gözdağı verdiği ses kayıtları da soruşturma dosyasına eklendi.