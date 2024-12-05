Katıldığı canlı yayında fenalaşmıştı: İlber Ortaylı hastaneye kaldırıldı

Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, geçen günlerde katıldığı televizyon programında fenalaşarak yayından ayrılmıştı.

Ortaylı'nın hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı.

Ortaylı'nın son sağlık durumununa ilişkin açıklamalarda bulunan gazeteci Fatih Altaylı, YouTube yayınında ünlü tarihçinin şeker hastalığından kaynaklanan bazı rahatsızlıkları olduğunu ve bacağındaki yaranın mikrop kapıp komplikasyonlara sebebiyet verdiğini söyledi.

"Kaçıyor hastaneden"

"Doktorlardan da rica ettik, biraz tutun diye çünkü kaçıyor hastaneden. Daha önce de birkaç kez, yaşadık. O yüzden şimdi kaçamasın diye özel bir şekilde hastanede tutuluyor" diyen Altaylı, Ortaylı'nın sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.