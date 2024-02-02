Katledilen taksici Oğuz Erge'nin yürek burkan paylaşımı

İzmir’in Gaziemir ilçesinde gece yarısı “soğukta bırakmamak için aldım” diyerek aracına aldığı gaspçı Delil Aysal’ın silahlı saldırısında ölen Oğuz Erge’nin yakını ve taksisinin sahibi konuştu.

‘Depremzedeleri ücretsiz taşırdı’

Sabah’tan Ceyhan Torlak’a konuşan ve kardeşi Oğuz Erge gibi taksicilik yapan Mehmet Ali Erge “Kardeşim iyi bir insandı. Ben de taksicilik yapıyorum. Kardeşim depremzedeleri ücretsiz taşırdı. Ben de taşıdım. Taksiciler olarak bu anlamda duyarlı insanlarız. Çok üzgünüm. Söyleyecek söz bulamıyorum. Cenazemizi Söke’de bugün defnedeceğiz” diye konuştu.

Taksi sahibi Murat Akbaba ise Erge’yi şöyle anlattı:

“Kahramanlar taksi durağında çalışıyordu. Çok iyi bir insandı. İyilikseverdi. Yardım etmeyi severdi. Duraktaki diğer taksiciler de onu çok severdi. Depremzedeleri ücretsiz taşırdı. Olay sırasında taksiyi kapatıp Buca ilçesindeki evine gidiyordu. Yolda gördüğü kişiye üzülüp üşümesin diye aracına aldı. Başına bu geldi.”

"Çok yoruldum, kalbim bir yerde dursa da..."

Oğuz Erge’nin iki yıl önceki sosyal medya paylaşımı çok fazla etkileşim aldı. Erge’nin paylaşımında “Öyle çok yoruldum ki, kalbim bir yerde dursa da dinlensem” ifadelerini kullandığı görüldü. Gönderiye Gökçe Sertaç isimli vatandaş, “O kalbin keşke bu şekilde durmasaydı. Mekanın cennet olsun inşallah” diye yorum yaptı. Paylaşımın altına yüzlerce kişi yorum yaptı ve Erge için başsağlığı diledi.