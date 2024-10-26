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Katliam gibi kaza! İki otomobil çarpıştı: Çok sayıda ölü var

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
AA
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Katliam gibi kaza! İki otomobil çarpıştı: Çok sayıda ölü var
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Hanifi A. idaresindeki I7640AT yabancı plakalı otomobil, Erzincan-Refahiye kara yolu Teknecik köyü yakınlarında Ahmet K.Y. yönetimindeki 46 KY 069 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücüler ile otomobillerdeki Selvi A, Hüseyin A. ve Doğukan Ş, olay yerinde hayatını kaybetti.

Otomobillerden biri çarpışmanın etkisiyle yanarak kullanılamaz hale geldi.

Kaza nedeniyle yolun tek şeridi trafiğe kapatıldı.

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