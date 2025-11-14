  1. Ekonomim
Samsun'un Kavak İlçe Belediyesi'nin resmi makam aracına, bir müteahhide olan borç nedeniyle haciz ve yakalama kararı çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, belediye ile yaptığı çalışmalar karşılığında 662 bin 881 TL alacağı bulunan müteahhit, ödemesini alamayınca yasal süreci başlattı. Sürecin ardından icra takibine gidilirken, 55 UG 001 plakalı makam aracı hakkında haciz kararı verildi. Aracın yakalanarak haczedilmesi için çalışmalar sürerken, müteahhidin belediyeden başka alacaklarının da bulunduğu öğrenildi. Kavak Belediyesi'nin makam aracına haciz ve yakalama kararı - Resim : 1


Kavak İcra Dairesi'nin kararında, haciz ve yakalama şerhinin işlenmesi, aracın satışının talep edilmesi üzerine gerekli işlemlerin yapılması ve belediyenin banka hesaplarına haciz müzekkeresi gönderilmesi yer aldı. Karara karşı, İcra ve İflas Kanunu'nun 16. maddesi gereğince 7 gün içinde şikayet yolunun açık olduğu belirtildi.

