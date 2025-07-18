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Kavrulacağız! Sıcaklıklar yarından itibaren 6-12 derece artacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yurt genelinde sıcaklıkların yarından itibaren 6-12 derece artacağını duyurup uyardı.

Haber Merkezi
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Kavrulacağız! Sıcaklıklar yarından itibaren 6-12 derece artacak
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre sıcaklıkların yarından itibaren batı kesimlerden başlayarak ülke genelinde mevsim normallerinin 6-12 derece üzerine çıkacağı belirtildi.

Sıcaklıkların Ankara'da 37, İstanbul'da 36, İzmir'de 40, Konya'da 37, Edirne'de 42, Bursa'da 39, Aydın'da 44, Muğla'da 41, Antalya'da 40, Adana'da 39, Diyarbakır'da 45, Erzurum'da 32 ve Şanlıurfa'da 44 derece olması bekleniyor.

Bakan Kurum da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sıcaklıkların yarından itibaren artacağına dikkati çekerek, "Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzden verileri aldık. Ülkemiz genelinde sıcaklıklar yarından itibaren 6-12 derece daha artacak. Sağlığımızı korumak ve muhtemel orman yangınlarının önüne geçmek için her zamankinden daha tedbirli davranmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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