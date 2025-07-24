Kavurucu sıcaklar arttı, klima fiyatları yüzde 70'e yakın zamlandı!

Temmuzun son günlerine doğru ilerlerken Türkiye genelinde hava sıcaklıkları uzun yılların en yüksek seviyelerine ulaştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre sıcaklık, geçen hafta Ankara’da 42, İzmir’de 44, İstanbul’da ise 39 derece ölçüldü. Ülke genelinde dün yaşanan sıcaklıklar ise son yılların en yüksek değerleri olarak kayda geçti.

Bu tablo, serinleme ihtiyacını artırdı ve klima satışlarında gözle görülür bir artışa yol açtı. Klima satışları, geçtiğimiz yıla oranla yüzde 60 civarında artış gösterdi. Talebin yüksek olması servislerin yetersiz kalmasına neden oldu. Bazı markalar 1 hafta veya 10 gün sonraya gün vermeye başladı. Bu da sıcak havalarda insanların şikâyetlerine neden oldu. Birçok kişi sosyal medya hesaplarından markaları etiketleyerek eleştiri yağmuruna başladı.

Tüketici dernekleri konuyla ilgili yaptıkları açıklamalarda, “Yaz aylarında klima satışları artarken montaj için servis ağları genişletilmiyor. Bu en büyük sorun… Satın alınan cihazların kurulumu için servislerin kapısı çalındığında ise uzun bekleme süreleri ortaya çıkıyor. Yoğun talepler, servis ekiplerinin kapasitesini aştı ve birçok şehirde randevu tarihleri 10 ila 15 gün sonrasına verilmeye başlandı. Kullanıcılar, klimaya para ödemelerine rağmen cihazlarını günlerce kullanamadan bekliyor. Ayrıca bazı servislerin, normalde ücretsiz olması gereken montaj hizmeti için ek ücret talep ettiği bildiriliyor. Bu kesinlikle yasal değil. Bu tür durumlarla karşılaşan vatandaşlarımız haklarını bizim aracılığımız ile ya da ALO 175’i arayarak bildirebilirler” ifadeleri kullanılıyor.

Fiyatlar yüzde 70 artış gösterdi

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; sektörde sadece hizmet değil, fiyatlar da gündemde. Geçen yıl 9 bin lira civarında olan orta sınıf bir klima, bugün 15 bin lira seviyesinden başlıyor. Geniş metrekareler için tercih edilen güçlü modellerde ise fiyatlar 60 bin liraya kadar çıkabiliyor. Döviz kurlarındaki dalgalanma, lojistik giderlerindeki artış ve yedek parça maliyetleri bu yükselişin başlıca nedenleri olarak gösteriliyor.

Montajı doğru kişi yapmalı

Uzmanlar, yoğunluk sebebiyle yetkisiz kişilere montaj yaptırılmasının tehlikeli olduğunu hatırlatıyor. Elektrik Mühendisleri Odasından yapılan açıklamalarda, standartlara uygun olmayan montajların hem cihaz ömrünü kısaltabileceği hem de elektrik tesisatında yangın gibi ciddi riskler oluşturabileceği vurgulanıyor. Vatandaşların mutlaka yetkili servislerle çalışması gerektiği ifade ediliyor.

Vantilatör satışı zirvede

Klima alamayan ya da montaj sırası beklemek istemeyenler için en hızlı çözüm vantilatör oldu. Son haftalarda mağazalarda vantilatör raflarının kısa sürede boşaldığı, bazı şehirlerde günlük satışların yüz adedi geçtiği bildiriliyor. Böylece tüketiciler, anlık serinleme sağlayan daha ucuz ürünlere yönelerek sıcaklarla başa çıkmaya çalışıyor.