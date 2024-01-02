Kayak merkezlerinde kar kalınlığı en yüksek Palandöken'de

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 140, Ergan'da 118, Hakkari'de 98, Kartalkaya'da 70, Sarıkamış'ta 55, Erciyes'te 20, Yıldız Dağı ve Yalnızçam'da 13, Ilgaz'da 12, Mersivan'da 10, Çambaşı ve Denizli'de 7, Gevaş ve Hesarek'te 6, Kop Dağı'nda 4, Uludağ'da 1 santimetre ölçüldü. Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 02.01.2023 En düşük En yüksek Palandöken S -5 0 Ergan S -4 1 Hakkari S -13 -1 Kartalkaya KY 0 1 Sarıkamış S -7 4 Erciyes HKY -3 5 Yıldız Dağı S 0 5 Mersivan PB -4 3 Çambaşı KY -2 5 Denizli SY 0 5 Gevaş PB -6 5 Hesarek S -2 1 Kop Dağı PB -4 3 Uludağ Y 2 6 Davraz KKY 0 5 Elmadağ HKY 1 8



(S: Sisli, KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, PB: Parçalı bulutlu, SY: Sağanak yağışlı, Y: Yağışlı, KKY: Karla karışı yağmurlu)