Kaybolan 11 aylık Büşra bebeğin annesi, kocasının kızını öldürdüğünü söyledi

Soruşturma kapsamında gözaltında bulunan ve savcılıktaki ilk ifadesinde bebeğinin babası tarafından 1 milyon lira borcu nedeniyle başkasına verildiğini iddia eden anne 27 yaşındaki Elif Balıkçı yeniden verdiği savcılık ifadesinde kızının, kocası tarafından öldürüldüğünü öne sürdü.



Olay günü yaşananları anlatan anne Balıkçı, şunları kaydetti:

"Eşim yemekten sonra çadırın sağ kısmında bulunan döşekte kızım Büşra ile yataktaydı ve üzerlerinde battaniye vardı. Daha sonra eşimin sağ eli ile Büşra'nın sırtına sert vurduğunu gördüm. 'Ne yapıyorsun?' diye sordum o da 'Çocuk uyusun diye sırtına vuruyorum.' dedi. Bu esnada kızımın üzerinde kırmızı kazak, altında ise pembe zıbın vardı, kızımın altı bağlıydı ancak pijaması üzerinde yoktu. Kocam bana 'Hayvanları yerden kaldır, hazırla, otlatmaya götüreceğim.' dedi. Ben de hemen hayvanları hazırladım. Çadıra girdiğimde Büşra'nın üzeri battaniye ile kapalıydı ve sadece gözleri görünüyordu, uyuyor zannettim."

Daha sonra görümcesinin çadırına gittiğini, döndüğünde kocasının Büşra'yı kucağında çadırların üst kısmında bulunan söğüt ağaçlarının olduğu bölgeye doğru götürdüğünü gördüğünü iddia eden anne Balıkçı, "Büşra'nın kocamın kucağında hareket ettiğini görmedim. Kocam ile benim aramda yaklaşık 200 metre mesafe vardı. Bu yüzden çocuğu nereye götürdüğünü soramadım." dedi.

Bir süre sonra çadır komşusunun Büşra'nın kaybolduğunu söylediğini ileri süren Balıkçı, görümcesi R.B'nin kendisine "Jandarma sana soru sorarsa ben uyudum ve uyandığımda çocuk yatakta yoktu." şeklinde söylemesini istediğini iddia etti.

Anne Balıkçı, kendisinin de jandarmaya bu şekilde söylediğini, o gece bölgede arama yapıldığını ancak çocuğu bulamadıklarını belirtti.

"Doğruları en baştan itibaren anlatmadığım için çok pişmanım"

Ertesi gün sabah saatlerinde akrabaları, kocası ve kendisinin çadırın karşı tarafına doğru gittiklerini anlatan Balıkçı, şunları söyledi:

"Gittiğimiz istikamet kocamın Büşra'yı götürdüğü istikametten farklıydı. Gittiğimiz bölgede arama yaparken kızıma ait olan kırmızı tişört, pembe zıbın ve bezi kocamın ağabeyi M.R.B. gördü. Bizi yanına çağırdı ve hepimiz onun olduğu yere doğru yürüdük. Kıyafetlerin yanına doğru geldiğimizde M.R.B. bana 'Sen yaklaşma uzak dur, çocuğunu ayı kaçırıp yemiş.' dedi. Daha sonra jandarmaya haber verdiler. Jandarmayı beklerken bir köşede kocam, ağabeyi ve görümceme Büşra'yı nereye götürdüğünü, nereye bıraktığını anlatıyordu. Çadırımızın yukarısında bulunan yaklaşık 1-2 kilometre uzaklıkta taşlık bölgeye götürdüğünü ve orada taşları yan yana koyduğunu, kızım Büşra'yı içerisine koyduğunu ve üzerine toprak veya taş koymadığını açık şekilde bıraktığını söyledi. Bunları konuştukları esnada benim kendilerini duyduğumu anlamadılar. Ben kocamın anlattığı bölgeyi biliyorum, gittiğim takdirde o bölgeyi gösterebilirim. Doğruları en baştan itibaren anlatmadığım için çok pişmanım ancak kocamın korkusundan anlatamadım. Kızım Büşra'yı öldürerek araziye götürüp taşların arasına bırakan kocam Yusuf Balıkçı'dan şikayetçi ve davacıyım."

Öte yandan anne Elif Balıkçı, yer gösterme işlemi için jandarma ekiplerince İncedere Yaylası'na götürüldü.

Bölgeye giriş ve çıkışlar jandarma ekiplerinin kontrolünde sağlanıyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısının 9'a yükseldiği, zanlılardan veteriner hekimin serbest bırakıldığı öğrenildi.

Göndüren köyü İncedere Yaylası'nda hayvancılıkla uğraşan 5 çocuk annesi Elif Balıkçı, 10 Eylül'de bebeği Büşra Balıkçı'yı yaşadıkları çadırda bulamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, ihbar üzerine köye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edilmişti.



AFAD, komando ve jandarma ekipleri, yapay zeka destekli insansız hava aracı ve iz takip köpeğinin desteğiyle kayıp bebeği arama çalışması başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında bebeğin babası Yusuf ve annesi Elif Balıkçı'nın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Bebeğin kaybolmasıyla ilgili Divriği Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Sulh Ceza Hakimliğince yayın yasağı kararı alınmıştı.