Kaybolduktan sekiz gün sonra gölette cansız bedeni bulunan Elif Kumal’ın otopsi raporu tamamlandı

Balıkesir'deki Kapıdağ Yarımadası'nda, kamp yaparken erkek arkadaşı Enis G. ile yaşadığı tartışmanın ardından aracıyla bölgeden ayrıldığı öne sürülen ve sekiz gün sonra Yukarıyapıcı Göleti'nde aracının içinde cansız bedeni bulunan 34 yaşındaki Elif Kumal'ın, otopsi raporu çıktı.

Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin, İstanbul Adli Tıp Kurumu İhtisas Dairesi'nce hazırlanan raporunda; kanında zehir, uyuşturucu ve toksik madde bulunmayan Elif Kumal'ın vücudunda da darp, kesici alet ve ateşli silah izine rastlanmadığı belirtildi.

Ne oldu?

Balıkesir'de 34 yaşındaki Elif Kumal, 37 yaşındaki erkek arkadaşı Enis G. ve yanlarındaki bir arkadaşlarıyla 27 Aralık 2025’te, Erdek ilçesi Kapıdağ Yarımadası’ndaki Yukarıyapıcı Göleti kıyısına kamp yapmaya gitti.

28 Aralık 2025'te saat 12:09’da 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan Enis G., kız arkadaşı Elif Kumal ile aralarında tartışma çıktığını, tartışmanın ardından Kumal’ın aracıyla gece saatlerinde kamp alanından ayrıldığını ve haber alamadığını söyledi.

İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Kumal’ın aracının Erdek veya Bandırma yönüne gittiğini gösteren herhangi bir görüntüye ulaşamadı. Jandarma ekipleri, geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Çanakkale, İzmir, Manisa, Afyonkarahisar ve Bursa’dan AFAD ekipleri ile jandarma komando timleri, Bursa ve çevre illerden de sivil toplum kuruluşlarına bağlı arama-kurtarma ekipleri de bölgeye takviye olarak sevk edildi.

Erkek arkadaşı gözaltına alındı

Jandarmanın iz takip köpekleri de çalışmalarda kullanıldı. Elif Kumal’ın erkek arkadaşı Enis G. ve yanlarındaki Yavuz isimli arkadaşları ise gözaltı süresinin dolmasının ardından Kumal’ın kaybolmasıyla ilgili bir delil olmadığı için adli kontrolle serbest bırakıldı.

Jandarma, emniyet, itfaiye, AFAD, 911 Arama Kurtarma Derneği, sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleriyle karadan, helikopter, Bayraktar TB-2 İnsansız Hava Aracı ve dronlarla havadan, deniz polisi ve jandarma su altı arama kurtarma ekipleri tarafından da gölette ve denizde arama çalışması yürütüldü.

Aracı 10 metre derinlikte bulundu

ATV ve motokrosçular da ekiplere destek verdi. 8’inci günde çalışmalar Elif Kumal ile erkek arkadaşının kenarında kamp yaptıkları Yukarıyapıcı Göleti’nde yoğunlaştırıldı. Ankara’dan gelen özel ekip, Yanal Taramalı Sonar (YTS) cihazıyla yaptığı çalışmada, Kumal’ın aracını kıyıdan 25 metre açıkta 10 metre derinlikte tespit etti.

Babasının yanına defnedildi

Gölete dalan dalgıçlar, aracın sürücü koltuğunda Elif Kumal’ın sekiz gün sonra cansız bedenine ulaştı. Savcının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırılan Kumal’ın cenazesi, otopsi işlemlerinden sonra Bandırma ilçesinde, iki yaşındayken kaybettiği polis memuru babası Mustafa Kumal’ın mezarının yanına defnedildi.

Vücudunda kesici alet ve ateşli silah izine rastlanmadı

Ön otopsi sonucuna göre kesici alet ve ateşli silah izine rastlanmayan ve ölüm nedeni suda boğulma olarak değerlendirilen Elif Kumal’ın, İstanbul Adli Tıp Kurumu İhtisas Dairesi’nce hazırlanan otopsi raporunda da "kanında zehir, uyuşturucu ve toksik madde bulunmadığı, vücudunda da darp, kesici alet ve ateşli silah izine rastlanmadığı" belirtildi.

Tekerler taş kesiği sonucu patlamış

Elif Kumal’ın vinçle Yukarıyapıcı Göleti’nden çıkarılan, sürücü kapısındaki camın yarıya kadar açık olduğu ve ön tekerlerinin patladığı görülen SUV aracın da İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü tarafından yapılan incelemesinde adli bir ize rastlanmazken, lastiklerin taş kesiği sonucu patladığı belirlendi.

Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.