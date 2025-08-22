Kayıp iş adamı Halit Yukay'ın parçalanan yatıyla kuru yük gemisindeki boya kalıntıları eşleşti (Video)

4 Ağustos 2025 tarihinde Yalova'dan yola çıkan ve 5 Ağustos'ta Marmara Adası açıklarında parçalanmış halde bulunan 'Graywof' isimli yatın sahibi ünlü iş adamı Halit Yukay'ı arama çalışmaları devam ediyor.

Olayla ilgili Yalova'da 'Arel 7' isimli kuru yük gemisi kaptanı 61 yaşındaki C.T., 'taksirle ölüme sebep olmak' şüphesiyle 7 Ağustos 2025 Perşembe günü gözaltına alınmış, tutuklanma talebiyle sevk edildiği mahkemece ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.



Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazları üzerine 10 Ağustos tarihide İstanbul'da yeniden gözaltına alınan zanlı bu kez tutuklanmıştı.

Halit Yukay

Gemide çarpışma izleri tespit edildi

Kaptanın tutuklanmasında gemideki çarpma izleri büyük rol oynamıştı.

Bununla ilgili Bursa Adli Tıp Kurumu'nda talep edilen rapor sonuçları çıktı. Raporda parçalanan yatta bulunan boya izleri 'Arel 7' isimli kuru yük gemisindeki boyayla eşleşti. Öte yandan gemideki çarpma izleri de yatla örtüştü.

Kaptan ne demişti?

Olay zamanı kaza bölgesinden geçiş yaptığı tespit edilen çimento taşıyan 'Arel 7' isimli geminin kaptanı C.T. mahkemedeki ifadesinde, "Normalde kaptanın yanında yardımcı olur. O sırada yemeğe inmişlerdi. Marmara Adası'nı geçmiştik. Saat 17.00 sıralarında yemeğe inmişti. 16.30'da vardiyam başlamıştı. Benimle beraber gözcü olarak M.S. vardı. Sonra saat 17.00'de yemeğe indiler. Şirketle görüşmüştüm. Sonra bir sarsıntı hissettim, anlam veremedim önüme baktım. Sağımda ve solumda iki parça vardı. Tahta parçası olarak gördüm. Ortasından geçtim ama biraz ilerledikten sonra gemiyle döndüm, içim rahat etmediği için. O sırada can simidi gördüm. Sağımda ve solumda gördüğüm tahta parçalarının ne olduğunu anlamadım. Benimle ilgili bir durum olmadığını anlayınca yoluma devam ettim. Biraz vakit geçtikten sonra şirket yetkilisini aradım. Durumu anlattım. Sonra bizle alakası olmadığını söyledim. Ben yoluma devam ediyorum dedim. Normalde böyle durumla karşılaşınca Sahil Güvenliğe bilgi verilir. Ama o an, psikolojimle düşünemedim. Benim önümde de 2-3 tane gemi vardı. Denizin ortasında başıboş diye, bizle alakası yok diye. Ben tekne olduğunu görmedim, tahmin etmedim. Herhangi bir çarpışma olmadı. İllaki anlardık, duyardık sesi" ifadesini vermişti.