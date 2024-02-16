Kayıp işçilerle ilgili yeni gelişme

Çöpler köyündeki maden ocağı ocağında 13 Şubat'ta meydana gelen kaymanın ardından kaybolan 9 işçiyi arama çalışmaları 4. gününde devam ediyor. Ekiplerin güvenlik kamerası görüntüleri sonucu çalışma yapılan bazı noktalarda metal yoğunluğu tespit edildi.

Yığın liç alanının arka kısmındaki "manganez ocağı" bölümü çalışmalarda metal yoğunluğu belirlenen noktalarda çalışmalar yoğunlaştı.

Heyelan sırasında yol üzerinde hareket halinde olan iki aracın, toprak kaymasının etkisiyle yığın liç alanının arka bölümünde yer alan "manganez ocağı"na düştüğü değerlendiriliyor. Derin bir oyuk halinde ve toprak kaymasını önlemek için "şev" yapılan bu ocakta araçlara ait bazı parçalar da bulundu.

Güvenlik kamerası görüntüleri ve bulgulardan yola çıkan ekipler, kayıp 3 işçi ile 2 aracın bu noktada olduğu ihtimali üzerinde duruyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bugün yaptığı açıklamada, "9 kardeşimizi arıyoruz. Bu arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin, işçilerimizin 3'ünün bir lokasyonda, 6'sının diğer bir lokasyonda olduğunu tespit ettik." ifadelerini kullanmıştı.