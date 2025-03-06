Kayıp mimar Ece Gürel bulundu: Hastaneye kaldırıldı

İstanbul Gültepe'deki evinden 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na yürüyüş yapmak için çıkan ve 4 gündür haber alınamayan Ece Gürel sağ olarak bulundu.

Gürel'in dere kenarında uyurken bulunduğu ve hafif yaralı olduğu öğrenildi.

Valilikten açıklama

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "Belgrad Ormanı’na gezmek için giden ve daha sonra kendisinden haber alınamayan Ece Gürel (36), 06.03.2025 günü saat 01.15 itibarıyla sarp ormanlık alanda sağ olarak bulunmuştur. AFAD koordinasyonunda yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucu bulunan Ece Güler, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmıştır. Gece gündüz arama kurtarma faaliyetlerine katılan tüm kurum ve kuruluşlara, gönüllülere çok teşekkür ederim. Geçmiş olsun." denildi.

Belgrad Ormanı’na gezmek için giden ve daha sonra kendisinden haber alınamayan Ece Gürel (36), 06.03.2025 günü saat 01.15 itibarıyla sarp ormanlık alanda sağ olarak bulunmuştur.



AFAD koordinasyonunda yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucu bulunan Ece Güler, sağlık ekipleri… pic.twitter.com/aFLBTAuraj — Davut GÜL (@gul_davut) March 5, 2025

Eşyaları ormanda bulunmuştu

Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan Ece Gürel'in (36) yakınlarının kayıp ihbarında bulunması üzerine polis, AFAD, UMKE, AKUT ve çok sayıda ilçe belediyesine bağlı arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla arama başlatılmış, İstanbul İtfaiyesi Sualtı Arama Kurtarma (İSAK) dalgıçları da Valide Sultan Bendi'nde dalış yapıp, çalışma gerçekleştirmişti.

Gürel'e ait olduğu belirlenen cep telefonu ve bazı kişisel eşyaları Belgrad Ormanı'nda yapılan çalışmalarda bulunmuş, kaybolan kadının evinden çıktığı anlara ait görüntüler ile ormanlık alana gitmek için bindiği İETT otobüsünden ormanın girişinde indiği anlar araç içi kameralara yansımıştı.