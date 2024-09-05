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Kayıp Narin Güran olayında son dakika gelişmesi: Binlerce personelle mahalle yeniden aranacak

Son dakika haberi... Diyarbakır'da günlerdir kayıp 8 yaşındaki Narin Güran’ı arama çalışmaları devam ediyor. Tavşantepe Mahallesi’nin mezarlığında yer altı görüntüleme cihazlarıyla arama yapıldı. Ekipler, mezarlıktaki eski ve yeni mezarlarda aramalar yaparken elde edilen bazı bulgular incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Tavşantepe Mahallesi’nde aramalar baştan yeniden yapılacak.

Haber Merkezi
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Kayıp Narin Güran olayında son dakika gelişmesi: Binlerce personelle mahalle yeniden aranacak
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Diyarbakır Bağlar İlçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024 günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları sürüyor. Soruşturma kapsamında Narin'in kaybolduğu saatlerde yoldan geçtiği tespit edilen yaklaşık 150 araç sorgulandı. Köyde bulunan evler ve araçlar didik didik arandı. Jandarma ve polis tarafından 12 bin 565 araç aranırken, 130 kişi de ifade verdi.

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2 bin personelle mahalle yeniden aranacak

Halk TV'den Müslim Sarıyar'ın haberine göre Narin Güran’ı arama çalışmaları kapsamında mezarlıkta yer altı görüntüleme cihazlarıyla yapılan aramada elde edilen bulgular incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

120 haneli mahallede aramalar sil baştan yapılacak. 2 bin personel mahalleyi ve çevresindeki alanı yine arayacak.

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