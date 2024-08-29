Kayıp Narin Güran soruşturması: Ağabeyin kolundaki ısırık Narin'e mi ait? Adli Tıp raporu çıktı
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları sürüyor. Arama çalışmalarının 8'inci gününde gözaltına alınan Narin'in ağabeyinin kolundaki ısırık izi küçük kıza mı ait? Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemenin ardından rapor çıktı. Raporda, ısırık izinin Narin'e ait olmadığı belirlendi.
Diyarbakır'da gözaltına alınan ağabeyin kolundaki ısırık izinin kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'a ait olmadığı tespit edildi.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 8 yaşındaki Narin Güran'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan kayıp kızın ağabeyi E.G'nin (18), kolundaki ısırık izinin Narin Güran'a ait olup olmadığının tespiti için gönderildiği İstanbul Adli Tıp Kurumundaki işlemleri tamamlandı.
Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemenin ardından hazırlanan rapor, soruşturmanın yürütüldüğü Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.
Raporda, ısırık izinin Narin'e ait olmadığı belirlendi.
Bu arada, E.G'nin İstanbul Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından yeniden Diyarbakır'a getirildiği öğrenildi.