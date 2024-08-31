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Kayıp Narin Güran soruşturmasında son dakika gelişmesi: Bir gözaltı daha

Diyarbakır'da günlerdir kayıp olan 8 yaşındaki Narin Güran soruşturmasında bir son dakika gelişmesi yaşandı. Narin'in amcası olan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı S.G. gözaltına alındı.

Haber Merkezi
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Kayıp Narin Güran soruşturmasında son dakika gelişmesi: Bir gözaltı daha
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta 15.00 sıralarında Narin Güran'dan haber alamayan ailesinin yetkililere bildirmesi üzerine bölgede, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerden itfaiye ekiplerince başlatılan arama çalışmaları 11. günde de sürüyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca Narin'in kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturma da devam ediyor.

Gözaltına alınan abisi serbest bırakılmıştı

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan kayıp kızın ağabeyi E.G'nin (18), kolundaki ısırık izinin Narin Güran'a ait olup olmadığının tespiti için gönderildiği İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri tamamlandı. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemenin ardından hazırlanan rapor, soruşturmanın yürütüldüğü Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Raporda, ısırık izlerinin kime ait olduğu tespit edilemedi. Gözaltı süresi uzatılan ağabey daha sonra serbest bırakıldı.

Amcası gözaltına alındı

Narin'i arama çalışmalarının 11. gününde yeni gözaltı haberi geldi. Narin'in amcası ve aynı zamanda Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı olan kişi gözaltına alındı.

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