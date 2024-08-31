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Kayıp Narin Güran soruşturmasında yeni gelişme: Savcıdan aile fertleri için talimat

8 yaşındaki Narin Güran, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos günü ortadan kayboldu. Günlerdir aralıksız arama çalışmaları devam eden Narin Güran'dan hala bir haber alınamadı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Narin'in ağabeyn yapılan incelemelerin ardından serbest bırakıldı. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı bütün aile üyelerini çapraz sorguya aldı.

Haber Merkezi
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Kayıp Narin Güran soruşturmasında yeni gelişme: Savcıdan aile fertleri için talimat
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Diyarbakır'da 21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları devam ediyor. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma gizlilik içeresinde devam ederken, mahkeme tarafından yayın yasağı getirildi.

Çapraz sorgu

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre soruşturmayı yürüten Cumhurbaşkanı Cumhuriyet Savcısı, anne Yüksel ve baba Arif Güran'ın da aralarında olduğu tüm aile fertleri ile amcalar ve kuzenlerinin yeniden ifadesinin alınması için kolluk kuvvetlerine talimat verdi.

Savcılığın talimatı üzerine jandarma harekete geçti. Jandarma ifadelerini almak üzereler gözaltına aldığı Narin'in tüm aile fertlerini çapraz sorguya alarak, küçük kıza yönelik bir ipucuna ulaşmaya çalışıyor.

Gözaltına alınan abisi serbest bırakılmıştı

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Narin'in 18 yaşındaki ağabeyi E.G. kolundaki diş izi Narin'e ait çıkmayınca serbest bırakılmıştı.

Anne Yüksel ve baba Arif Günay ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, amca, kuzen, aile bireyleri ve akrabaların ifade işlemleri ise jandarmada devam ediyor.

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