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Kayıp Narin Güran'la ilgili flaş gelişme: Amcanın aracındaki koltuklar söküldü

Diyarbakır'da kayıp 8 yaşındaki Narin Güran soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Amca Salim Güran'ın aracında Narin'e ait yeni DNA bulgusuna rastlandı, aracın koltukları söküldü, araçta kriminal inceleme yapıldı.

Haber Merkezi
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Kayıp Narin Güran'la ilgili flaş gelişme: Amcanın aracındaki koltuklar söküldü
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Diyarbakır'da kayıp Narin Güran'ı arama çalışmalarında yeni bir gelişme yaşandı.

Yeni DNA bulgusuna rastlandı

Amca Salim Güran'ın aracında Narin'e ait DNA bulgusuna rastlandı.

Halk TV muhabiri Ferit Demir, Diyarbakır'da devam eden çalışmalarda, amca Salim Güran'ın aracında yeni bulgulara rastlandığını söyledi.

"Koltuklar söküldü, incelemeye alındı"

Ferit Demir, "Amcanın arabasında yapılan çalışmalarda yeni DNA bulgularına rastlandı. Koltuklar söküldü, kriminal inceleme yapıldı. Dün aile de amca Güran ile görüşme yaptı. Kayıp Narin için Diyarbakır ayağa kalkmış durumda" dedi.

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