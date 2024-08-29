Kayıp Narin Güran haberlerine yayın yasağı getirildi!

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'la ilgili yayın yasağı kararı verildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı "mağdur çocuğun fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişiminin korunması", "çocuğun üstün yararı", "soruşturmanın gizliliği", "delillerin karatılmasının önüne geçilmesi", "soruşturmanın sağlıklı şekilde ilerleyebilmesi", "tanıkların ve diğer ilgililerin güvenliği" gerekçeleriyle Narin Güran hakkındaki haberler ve sosyal medya paylaşımlarına yayın yasağı getirilmesini talep etti.

Talebi kabul eden Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliği, soruşturma tamamlanana kadar tüm yazılı, görsel ve sosyal medya ile internet ortamında yayın yapan medyada dosya hakkında yayın yapılmasını yasakladı.

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) sitesinde yer alan yasak kararında, "T.C. Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliğinin 29.08.2024 tarihli ve 2024/6024 D. İş sayılı kararı ile yayın yasağı getirilmiştir" denildi.

RTÜK Başkanı Şahin: Medyanın teyit edilmemiş bilgileri paylaşması olayın hassasiyetini zedelemektedir

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın kaybolmasına ilişkin medyanın teyit edilmemiş bilgileri paylaşması ve çeşitli her iddiayı haberleştirmesinin konusu çocuk olan bir olayın hassasiyetini zedelediğini bildirdi.

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Minik Narin kızımızı arama çalışmaları güvenlik güçlerimizin titiz takibiyle devam ediyor. Bu süreçte soruşturmanın sağlıklı ilerlemesi ve gerekli müdahalelerin etkili bir biçimde yapılabilmesi için itidal şart. Medyanın teyit edilmemiş bilgileri paylaşması, çeşitli her iddiayı haberleştirmesi konusu çocuk olan bir olayın hassasiyetini zedelemektedir. Söz konusu ailenin korunması, araştırmaların etkin bir şekilde yürütülmesi açısından getirilen yayın yasağına tüm yayıncılarımızın riayet etmesini önemle rica ediyoruz" ifadelerine yer verdi.