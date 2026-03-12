  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Kayıp olarak aranan 13 yaşındaki kız çocuğunun cansız bedeni toprağa gömülü halde bulundu
Takip Et

Kayıp olarak aranan 13 yaşındaki kız çocuğunun cansız bedeni toprağa gömülü halde bulundu

Eskişehir'de 2 Mart’tan bu yana kayıp olan 13 yaşındaki Zehra Üzüm’ün cansız bedeni, babasına ait hobi bahçesinde toprağa gömülü halde bulundu. Kayıp ihbarından iki gün sonra intihar eden baba A.Ü.’nün bahçesinde yapılan aramada bulunan çocuğun kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kayıp olarak aranan 13 yaşındaki kız çocuğunun cansız bedeni toprağa gömülü halde bulundu
Takip Et

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 2 Mart'tan beri kayıp olarak aranan 13 yaşındaki Zehra Üzüm'ün cansız bedeni, babasına ait hobi bahçesinde gömülü olarak bulundu.

Evinden 2 Mart'ta ayrılan Zehra Üzüm'e ulaşamayan yakınlarının polis ekiplerine başvuruda bulunması üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince geniş çaplı araştırma yapıldı.

Baba kayıp ihbarından iki gün sonra intihar etti

Ekiplerce yapılan araştırma ve kamera kayıtlarının incelenmesi sonucunda Üzüm'ün cansız bedeni, kayıp ihbarında bulunduktan iki gün sonra intihar eden babası A.Ü'ye ait hobi bahçesinde toprağa gömülü olarak bulundu.

İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama: Bölgedeki Amerikan üsleri acil olarak kapatılmalıİran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama: Bölgedeki Amerikan üsleri acil olarak kapatılmalıDünya