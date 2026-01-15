Kaymakam adaylarına yeni KPSS şartı getirildi

Kaymakam Adayları Yönetmeliği’nde kapsamlı değişikliklere gidildi. İçişleri Bakanlığı’nın hazırladığı ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni düzenleme, kaymakam adaylığına başvuru koşulları ile seçim ve yetiştirilme süreçlerinde önemli güncellemeler içeriyor.

Adayların KPSS'den en az 70 puan alması gerekecek

En dikkat çeken değişiklik, kaymakam adaylığı yazılı sınavına başvuru şartlarına ilişkin. Yeni yönetmeliğe göre, adayların Kamu Personel Seçme Sınavı'ndan (KPSS) en az 70 puan almış olması gerekecek. Bu puan şartını sağlayan adaylar arasından, ilan edilen kadro sayısının yirmi katına kadar kişi yazılı sınava çağrılacak.

Adayların mezun olması gereken bölümler de yeniden tanımlandı. Siyasal bilgiler, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye, hukuk, uluslararası ilişkiler, ekonomi, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümlerinden mezuniyet veya YÖK denkliği şartı getirildi.