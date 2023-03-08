Kaymakamlık yasakladı, kadınlar dinlemedi

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde saat 19.30'da Taksim Meydanı'nda yapılması planlanan Feminist Gece Yürüyüşü öncesinde Beyoğlu Kaymakamlığı, Taksim ve çevresinde toplantı ve gösterilerin yasaklandığını duyurdu ve bölgeye giriş çıkışlar kapatıldı.

Alınan karara rağmen binlerce kadın toplanma saatine doğru Taksim'e yakın noktalarda toplanmaya başladı. Karaköy tarafından İstiklal Caddesi'ne geçişlere izin verilmezken, yürüyüş planlandığı saatte başladı.

“Hükümet istifa” ve "Korkmuyoruz, itaat etmiyoruz", "İnadına özgürlük" sloganları atan grubun yürüyüşü, basın açıklamasının okunmasının ardından son buldu.

"Bütün meydanlarda kutlayacağız"

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Twitter hesabından yürüyüşle ilgili yaptığı paylaşımda “14 Mayıs'tan sonra böyle bir fotoğrafı isteseniz de çekemeyeceksiniz. Seneye 8 Mart'ı burada ve bütün meydanlarda kutlayacağız. Tek adama karşı çok kadın!” ifadelerini kullandı.