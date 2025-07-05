Kaynaktan çıkan kıvılcım ormanı kül etmişti: 1 kişi tutuklandı

Zafer Mahallesi Olduruk mevkisinde önceki gün Y.Ö'ye ait ruhsatsız inşaatta demir kesimi esnasında orman yangınına sebep oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

1 kişi tutuklandı, 4 kişi serbest bırakıldı

Şüphelilerden N.T. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Y.Ö, 18 yaşından küçük olduğu belirtilen B.A. ile S.Ö. ve Y.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İnşaatta kaynaktan çıkan kıvılcım ormanı kül etti

Zafer Mahallesi Olduruk mevkisinde önceki gün başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle dün kontrol altına alınmıştı.

Yangına bölgede ruhsatsız olduğu belirtilen inşaatta kullanılacak demirlerin spiral makinesiyle kesilmesi sonucu çıkan kıvılcımların neden olduğu öğrenilmiş, 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.