Kayseri, 2029 Dünya Spor Başkenti olma yolunda

HİLAL SÖNMEZ/KAYSERİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından düzenlenen 2029 Kayseri, Dünya Spor Başkenti Adaylığı Strateji Çalıştayı’na katıldı. Kadir Has Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi çalıştay, Kayseri’nin spor alanındaki mevcut durumunu bütüncül ve veri temelli bir yaklaşımla ele alarak, 2026–2029 dönemine ışık tutacak stratejik bir yol haritası oluşturmayı hedefledi.

Başkan Büyükkılıç, çalıştayda yaptığı değerlendirmelerde, Kayseri’nin spor alanında yaptığı çalışmalarla Avrupa Spor Şehri ünvanını aldığını, Dünya Spor Başkenti ünvanına da talip olduklarını kaydetti. Altyapının uygun olduğunu belirten Büyükkılıç, adaylık süreci için Estonya’nın başkenti Tallin’e gittiklerini ifade ederek, “Her spor otoritesi Kayseri neresiymiş diyerek inceleyecek. Turizm potansiyelini, gastronomi, kültürel, ekonomik boyutunu görecek, kısacası Kayseri’yi masaya yatıracak, bu da şehrimize kazanım sağlayacak” diye konuştu. Estonya’daki programda, 300-500 metre yüksekliğinde Avrupa’daki bir dağın kayak merkezi diye lanse edildiğini, kendilerinin Erciyes Kayak Merkezi’ni gösterdiklerinde Avrupalıların şaşkınlıkla izlediklerini anlattı.

“Kayserimizde bir spor iklimi oluşacak”

Konuşmasında, spor alanında katılımcıların yol göstereceklerini, öngörülerde bulunacaklarını ve projeler sunacaklarını kaydeden Büyükkılıç, “17 Nisan’da da ACES’in yetkilileri gelecek. O zaman Türkiye’mizdeki tüm federasyonlarımızı, yetkililerini davet edeceğiz ve Kayseri’mizde adeta bir spor iklimi oluşacak, Kayseri sporla buluşacak, orada da bir kanaat oluşacak. 2029’a biz talibiz ve Haziran ayında da bu çalışmaların sonucunda kendimizi hazırlamak adına inşallah 2029’un. Hep beraber spor alanında gayret edersek başkentlik ünvanını Kayserimizin alacağını buradan paylaşıyorum” ifadelerini kullanarak, çalıştayı ‘işin mutfak kısmı’ olarak nitelendirdi.

“170 milyon TL’lik imzayı atacağız”

Başkan Büyükkılıç, burada yapılan çalışmalar ve değerlendirmeleri birer birer hayata geçireceklerini, sporun her çeşidiyle, gerek tesisleşme bazında gerek diğer alanlarda gelişim kaydedeceklerini ve Spor Toto ile protokole imza atacaklarını aktararak, “Yarın inşallah Ankara’ya gidiyoruz. 170 milyon TL’lik imzayı atacağız. Bakanımıza, altyapı genel müdürümüze, ekibimize, Spor Toto’ya, tabi Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla gerçekleşmesi dolayısıyla şimdiden ben huzurlarınızda teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Erciyes’te 20 otel hizmet veriyor

Büyükkılıç, ayrıca Erciyes’te 20 otelin hizmet verdiğini de belirterek, kapasiteyi daha da arttırmakta olduklarını sözlerine ekledi. Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi’ndeki tesis kapasitesini daha nitelikli hale getirmeyi amaçladıklarını ifade ederek, katılımcılardan çalıştay ile bir yol haritası ortaya koymalarını istedi. Kayseri’nin sahip olduğu güçlü spor altyapısına da dikkat çekerek, kentteki tesisler hakkında bilgiler verdi ve şehrin kültürel zenginliği ile de ön plana çıktığını kaydetti. 2029 Dünya Spor Başkenti hedefi doğrultusunda gerçekleştirilen çalıştay, Kayseri’nin spor alanında uluslararası ölçekte söz sahibi olma yolunda önemli bir kilometre taşı olacak.