Kayseri beşik gibi sallanıyor: 62 adet deprem meydana geldi
Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde gece saatlerinden itibaren çok sayıda deprem meydana geldi.
İHA
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, Pınarbaşı ilçesinde akşam saatlerinden itibaren toplam 62 adet deprem meydana geldi.
Paylaşılan verilere göre, sallantıların en küçüğü 0,8 ve en büyüğü de 3,9 şiddetinde ölçüldü.
Meydana gelen depremlerde herhangi bir olumsuzluğun olmadığı öğrenildi.
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