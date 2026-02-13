  1. Ekonomim
Kayseri-Develi kara yolu ulaşıma açıldı

Kayseri'de yüksek kesimlerde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle trafiğe kapatılan Erciyes Kayak Merkezi'ne ulaşımı sağlayan Kayseri-Develi kara yolu, yeniden çift yönlü ulaşıma açıldı.

Kayseri-Develi kara yolu ulaşıma açıldı
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Kayseri-Develi kara yolunda çift yönlü olarak sabah saatlerinde araç trafiğine kapandı.

Ekiplerin bölgedeki çalışmalarının ardından kara yolu, çift yönlü olarak yeniden araç trafiğine açıldı.

Sağanak ve sisin etkisini sürdürdüğü bölgede, trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

