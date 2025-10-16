Kayseri Erciyes Üniversitesi Davutoğlu'nun konferansı iptal etti

Kayseri Erciyes Üniversitesi’nin Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun "Gazze ve Filistin" konulu konferansını iptal ettiğini belirten Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Gözel, "Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü'nün bir ilim adamı olan Sn. Davutoğlu'na bu yaptığı ilim ahlakına sığmadığı gibi bir Başbakan'a yaptığı bu saygısızlık devlet adabına da aykırıdır." dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun, Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde düzenlenecek olan konferansı iptal edildi.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Gözel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duruma tepki gösterdi.

Gözel, Rektörlük yetkililerinin programı haber aldıktan sonra "Bu program için salon vermeyin, başvuru dahi almayın, tüm salonlar dolu deyin" talimatı verdiğini söyledi.

"Dolayısıyla bu ayak oyunlarını iyi bilirim"

Davutoğlu'na yapılanın devlet adabına da aykırı olduğunu söyleyen Gözel'in açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Türkiye Cumhuriyeti 26. Başbakanı Profesör Doktor Sn. Ahmet Davutoğlu bir süre önce Kayseri Erciyes Üniversitesi öğrencilerinden davet almış ve üniversitelerinde Gazze ve Filistin'i odak alan "21. Yüzyılda Adalet Arayışı ve Diplomasi" adlı "Soykırıma Karşı Vicdani Duruş" mottolu bir konferans vermesi talep edilmişti.

Gününde saatinde mutabık kaldığımız, iç siyasetten tamamen uzak bu program maalesef iptal edildi. Neden dersiniz? Rektörlük yetkilileri programı haber alıp dekanlıkları arayarak "Bu program için salon vermeyin, başvuru dahi almayın, tüm salonlar dolu deyin" talimatı verdiği için. Benim yıllarım bu organizasyonlarla geçti. Ellinin üzerinde üniversitede konferans verdim. İki yüze yakın üniversite programı düzenledim. Dolayısıyla bu ayak oyunlarını iyi bilirim.

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü’nün bir ilim adamı olan Sn. Davutoğlu'na bu yaptığı ilim ahlakına sığmadığı gibi bir Başbakan'a yaptığı bu saygısızlık devlet adabına da aykırıdır. Sn. Davutoğlu 16-21 Ekim'de Oxford ve Londra'da davet edildiği Üniversite ve Enstitülerde Gazze odaklı çok sayıda konferans verecek.

Dünyanın hemen her ülkesinden - üniversitesinden davet alan bir devlet ve ilim adamının kendi ülkesinde bir üniversitede buna maruz kalması açıklaması olmayan bir garabettir."