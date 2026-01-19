Kayseri-Malatya kara yolu taşıt trafiğine kapatıldı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Ekipler, yoğun kar ve tipi nedeniyle çift yönlü kapanan Kayseri-Malatya kara yolunda taşıtların geçişine izin vermiyor.

Karayolları ve belediye ekipleri, yolu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.