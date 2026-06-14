Kayseri Vali Yardımcısı Şenol Esmer hayatını kaybetti

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, sanal medya hesabından mesai arkadaşı olan Vali Yardımcısı Şenol Esmer’in kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı. Vali Çiçek paylaşımında, "Kayseri Vali Yardımcımız, mesai arkadaşım Sayın Şenol Esmer geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmiştir. Uzun yıllar boyunca devletimize ve milletimize büyük bir özveriyle hizmet eden Sayın Vali Yardımcım; görev anlayışı, çalışkanlığı, tevazusu ve örnek kişiliğiyle mülki idare camiamızda ve Kayseri’mizde saygın bir yer edinmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve mülki idare camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum” ifadelerini kullandı.

Trabzon'da son yolculuğuna uğurlanacak

Kayseri'de geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Vali Yardımcısı Şenol Esmer (59), memleketi olan Trabzon'un Tonya ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacak. Vali Yardımcısı Esmer için görev yaptığı Kayseri Valiliği'nde yarın saat 12.00'de tören düzenlenecek. Kayseri'de düzenlenen törenin ardından Şenol Esmer'in cenazesi memleketi Trabzon'a uğurlanacak. Vali Yardımcısı Esmer'in, Trabzon'un Tonya ilçesinde pazartesi günü Ulu Cami'de öğle namazına müteakip kılınacak namazın ardından Kaleönü Mahallesi Senetli Caddesi aile mezarlığında toprağa verileceği bildirildi.