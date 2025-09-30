  1. Ekonomim
Kayseri'de 12 yaşındaki çocuk, üvey babasını kalbinden bıçaklayarak öldürdü

Kayseri'nin Talas ilçesinde 12 yaşındaki çocuğun bıçakladığı üvey baba ağır yaralandı. Genç babanın hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Kayseri'de 12 yaşındaki çocuk, üvey babasını kalbinden bıçaklayarak öldürdü
Kayseri'nin Talas ilçesinde Mevlana Mahallesi Özkan Sokak'ta 15 katlı apartmanın sekizinci katında annesi, kardeşi ve üvey babası Hasan P. ile yaşayan Y.C.K. evde çıkan tartışma sonucu üvey babasını kalbinden bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybetti

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan 31 yaşındaki Hasan P. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Üvey babasını yaralayan Y.C.K. İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

