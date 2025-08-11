  1. Ekonomim
  3. Kayseri'de 14 katlı apartmanda korkutan yangın: 8 kişi hastaneye kaldırıldı
Kayseri'de 14 katlı apartmanda korkutan yangın: 8 kişi hastaneye kaldırıldı

Kayseri'nin Talas ilçesinde 14 katlı apartmanda çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü. Dumandan etkilenen 4'ü çocuk 8 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'nin Talas ilçesinde 14 katlı apartmanda 4'ü çocuk 8 kişinin dumandan etkilendiği yangın söndürüldü.

Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi'nde 14 katlı binanın son katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

4'ü çocuk 8 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı

Dumandan etkilenenler için itfaiye sepetiyle kurtarma çalışması başlatıldı. Ekipler, dumandan etkilenen bazı vatandaşları sırtında taşıyarak binadan çıkardı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında, dumandan etkilenen 4'ü çocuk 8 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yangın sırasında kuş ve kedi gibi evcil hayvanlar da itfaiye ekiplerince binadan çıkartıldı.

