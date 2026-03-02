Kayseri'de 3.9 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Kayseri'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, Pınarbaşı ilçesinde saat 08.55'te yerin 12.02 kilometre derinliğinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremde ilçede bir olumsuzluğun olmadığı öğrenildi.
#DEPREM
Büyüklük:3.9 (Ml)
Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Pınarbaşı (Kayseri)
Tarih:2026-03-02
Saat:08:55:07 TSİ
Enlem:38.53944 N
Boylam:36.29083 E
Derinlik:12.02 km
Detay:https://t.co/puJcsi9XPZ@afadbaskanlik