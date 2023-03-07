Kayseri'de 6 dakikada 3 deprem

Kayseri'de saat 14.47'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kayseri'nin İncesu ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yaklaşık 12,8 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle Kayseri'de panik yaşayan çok sayıda kişi sokağa çıktı.

Kayseri'de 14.48'de Hacılar'da 4,4 ve 14.53'te yine İncesu'da 4,3 büyüklüğünde 2 deprem daha meydana geldi.

Kayseri Vali Vekili Şenol Esmer, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre bir olumsuzluk görünmediğini, birimlerin saha kontrol çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıçda yaptığı paylaşımda, "İncesu Belediye Başkanı ve bazı muhtarlarımız ile görüştüm, an itibarıyla olumsuz bir durum gözükmüyor. Ekiplerimiz sahada. Rabb'im her türlü afetlerden bizleri korusun." ifadelerini kullandı.