Kayseri'de belediye meclisi üyesine silahlı saldırı
Kayseri’de dövüldükten sonra silahla bacağından vurulan Pınarbaşı Belediyesi'nin Meclis Üyesi Ş.B., tedavi altına alındı.
AA
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İddiaya göre, husumetli oldukları öğrenilen Ş.B. (58) ile E.U. (61), ilçeye bağlı Büyükkömarmut Mahallesi'nde karşılaştı.
E.U., Ş.B.'yi darbettikten sonra silahla bacağından vurdu.
Pınarbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ş.B., buradaki müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
E.U., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.