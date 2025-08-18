  1. Ekonomim
Kayseri'de çadırda kalan çift ölü bulundu

Kayseri'de Erciyes Dağı Tekir Yaylası'nda kiraladıkları çadırda kalan çift sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Tekir Yaylası'ndaki kamp alanında kiraladıkları çadırda kalan Mustafa K. (47) ve eşi Fatmagül K'den (46) haber alamayan yakınları jandarma ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine çadıra giden ekipler, çifti hareketsiz halde buldu.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde çiftin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edilen çiftin cenazeleri Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

