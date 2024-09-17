  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Kayseri'de fabrika yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Takip Et

Kayseri'de fabrika yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Kayseri'de bir keçe fabrikasında çıkan yangın kısa süre içerisinde büyüdü. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kayseri'de fabrika yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Takip Et

Melikgazi ilçesinde bulunan Kayseri OSB 18. Cadde üzerindeki bir keçe fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Yangın kısa süre içerisinde büyürken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de fabrikayı saran yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Artış yüzde 60'ı aştı: Aidat fiyatları kiralarla yarışıyor... İşte ilçe ilçe aidat ücretleriArtış yüzde 60'ı aştı: Aidat fiyatları kiralarla yarışıyor... İşte ilçe ilçe aidat ücretleriEkonomi
17 Eylül güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...17 Eylül güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...Ekonomi
Konutta yeni dönem başladı! Kurala uymayan satış yapamayacak... Süreç nasıl işleyecek?Konutta yeni dönem başladı! Kurala uymayan satış yapamayacak... Süreç nasıl işleyecek?Ekonomi
Bugün hava nasıl olacak? Meteorolojiden kuvvetli sağanak yağış uyarısıBugün hava nasıl olacak? Meteorolojiden kuvvetli sağanak yağış uyarısıGündem

 

Gündem
FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik operasyon: 29 kişi gözaltında
FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik operasyon: 29 kişi gözaltında
Kırmızı ve gri kategoride aranan 2 terörist etkisiz hale getirildi
Kırmızı ve gri kategoride aranan 2 terörist etkisiz hale getirildi
Jandarmayı gizlice dinledi, WhatsApp kayıtlarını sildi! İşte amca Fuat Güran'ın ifadesi
Jandarmayı gizlice dinledi, WhatsApp kayıtlarını sildi
Narin Güran cinayetinde iddia: Büyük amca aile meclisini topladı, talimat verdi
İddia: Büyük amca aile meclisini topladı, talimat verdi
AK Parti Ağrı İl Başkanı görevinden istifa etti: Alnımız ak, vicdanımız rahat
AK Parti Ağrı İl Başkanı görevinden istifa etti: Alnımız ak, vicdanımız rahat
AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, görevinden ayrıldı
AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, görevinden ayrıldı
Alışveriş merkezinde yangın paniği: 2 otel boşaltıldı

Yangın Haberleri

Alışveriş merkezinde yangın paniği: 2 otel boşaltıldı
Bu konularda ilginizi çekebilir
yangın