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Kayseri'de FETÖ operasyonu: Eski Boydak Holding Genel Müdürü gözaltına alındı

Kayseri polisi tarafından düzenlenen FETÖ operasyonunda kesinleşmiş hapis cezası bulunan Eski Boydak Holding Genel Müdürü gözaltına alındı.

Haber Merkezi
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Kayseri'de FETÖ operasyonu: Eski Boydak Holding Genel Müdürü gözaltına alındı
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Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Hakkında ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Eski Boydak Holding Genel Müdürü N.T.'nin (74) yerini tespit eden ekipler operasyon düzenledi.

N.T., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan N.T., cezaevine teslim edildi.

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