Kayseri'de metruk bina yıkımında göçük: 1 ölü

Kayseri'nin Develi ilçesinde metruk binanın yıkımı sırasında meydana gelen göçükte enkaz altında kalan 1 kişi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Aşağıeverek Mahallesi'nde meydana gelen olayda, metruk binanın yıkımı sırasında meydana gelen göçükte Hasan Şipal enkaz altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmada enkaz altında kalan talihsiz adamın yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği yerde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

Hasan Şipal'ın cansız bedeni morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.