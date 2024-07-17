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Kayseri'de orman yangını! Müdahale sürüyor

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangının saatler süren müdahalenin ardından söndürüldü.

Haber Merkezi
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Kayseri'de orman yangını! Müdahale sürüyor
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İlçeye bağlı Dikme Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 2 arazöz, Yahyalı Belediyesine ait itfaiye araçları, bölgeye yakın maden işletmelerinin su ikmal araçları ve çok sayıda personel sevk edildi.

45 dönüm arazide etkili olan yangın, jandarma ve vatandaşların da destek verdiği ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.

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