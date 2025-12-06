  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Kayseri'de tavuk pilav yiyen 30 işçi hastanelik oldu
Takip Et

Kayseri'de tavuk pilav yiyen 30 işçi hastanelik oldu

Kayseri Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Erciyes Çelik Halat Fabrikası'nda akşam yemeğinde tavuk pilav yiyen 30 işçi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kayseri'de tavuk pilav yiyen 30 işçi hastanelik oldu
Takip Et


Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Mimarsinan Organize 19. Cadde'de bulunan Erciyes Çelik Halat Fabrikası'nda meydana gelen olayda, akşam yemeğinde tavuk pilav yiyen işçilerde bulantı ve kusma şikayetleri başladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Yapılan kontrollerde fabrikada bulunan 30 işçide zehirlenme şüphesi tespit edildi. Sağlık ekipleri fabrikadaki ilk müdahalenin ardından ambulansla 30 işçiyi kentteki farklı hastanelere sevk etti. Hastaneye sevk edilen 30 işçinin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gündem
7 Aralık 2025 Resmi Gazete! Resmi Gazete atama kararları yayımlandı mı?
7 Aralık 2025 Resmi Gazete! Resmi Gazete atama kararları yayımlandı mı?
Yasa dışı bahis çetesi çökertildi: 13 tutuklama
Yasa dışı bahis çetesi çökertildi: 13 tutuklama
Niğde'de tavuk döner yiyen 7 çocuk hastanelik oldu
Niğde'de tavuk döner yiyen 7 çocuk hastanelik oldu
Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı
Tutuklu başkan Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı
AP Türkiye Raportörü Amor, Demirtaş, İmamoğlu, Kavala ve Atalay'ı ziyaret etti
AP Türkiye Raportörü Amor, Demirtaş, İmamoğlu, Kavala ve Atalay'ı ziyaret etti
Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile telefonda görüştü
Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile telefonda görüştü