Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 19 yaralı

İstanbul Bağcılar Belediyesine ait B.K. idaresindeki 34 FIR 436 plakalı resmi yolcu otobüsü, Gürün-Pınarbaşı yolunun 48. kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada Atakan Sırbudak (48), Hayri Ay (48) ve Hilmi Eymen Dinleyici (10) öldü, 19 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kayseri, Pınarbaşı ve Sarız'daki hastanelere kaldırıldı.

Otobüstekilerin deprem bölgesi Malatya'dan görevden dönen Bağcılar Belediyesi personeli ile çalışanlardan birinin eşi ve iki çocuğu olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili Pınarbaşı Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı ve 2 cumhuriyet savcısı görevlendirildi.