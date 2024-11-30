Kayseri'deki fabrika yangınından acı haber: 2 işçi hayatını kaybetti
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bir mobilya fabrikasında çıkan yangında 2 işçi hayatını kaybetti.
Organize Sanayi Bölgesi 29. Cadde'deki bir mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yangında 2 işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Fabrikaya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın, yangına ilişkin ekiplerden bilgi aldı.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.