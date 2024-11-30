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Kayseri'deki fabrika yangınından acı haber: 2 işçi hayatını kaybetti

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bir mobilya fabrikasında çıkan yangında 2 işçi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
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Kayseri'deki fabrika yangınından acı haber: 2 işçi hayatını kaybetti
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Organize Sanayi Bölgesi 29. Cadde'deki bir mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangında 2 işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Fabrikaya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın, yangına ilişkin ekiplerden bilgi aldı.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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