Kayseri'deki olaylarda 10 polis yaralandı

İddiaya göre, Danişmentgazi Mahallesi'nde yabancı uyruklu bir kişi, 5 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğu taciz ederken yakalandı. Olayın ardından toplanan kalabalık grup, şahsı almak için taşkınlık çıkardı.



Özel harekat polisleri tarafından alınan şüpheli emniyete götürüldü. Danişmentgazi, Osmanlı ve Selçuklu mahallelerinde kalabalık gruplar; yabancı uyruklulara ait araçları ters çevirerek ateşe verdi. TOMA araçları ile itfaiye ekipleri şehirde çıkan yangınlara müdahalelerini sürdürüyor.



Öte yandan çıkan olaylarda yaralanan 10 polis hastanelerde tedavi altına alındı.



TOMA araçları ile itfaiye ekipleri şehirde çıkan yangınlara müdahalelerini sürdürüyor.

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehir genelinde güvenlik önlemlerini artırdı. Mahallelere giriş ve çıkışlar kontrollü olarak sağlanıyor.