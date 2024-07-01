Kayseri’deki taciz olayına ilişkin bakanlıktan açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sosyal medya hesabından, "Kayseri'de 7 yaşındaki Suriye uyruklu çocuğa taciz iddiası" şeklindeki haberlere ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, olayın emniyet birimlerine intikal ettiği anda il müdürlüğü ekiplerinin ivedilikle harekete geçtiği kaydedilerek şu ifadeler kullanıldı: "Mağdur çocuk, kardeşleri ve anne, emniyetteki işlemlerin ardından devlet korumasına alınmıştır. Uzman ekiplerimiz tarafından çocuğa ve ailesine yönelik psikososyal destek süreci başlatılmıştır. Bakanlık olarak dava sürecine müdahil olarak suçlunun en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olacağız."