Kayseri'ye uluslararası hava kargo terminali müjdesi

OKTAY ENSARİ/KAYSERİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası ve Apron Yapım Projesi’nin hayata geçirilmesinin ardından eski terminal binasının da Uluslararası Hava Kargo Terminali binasına dönüştürüleceğini söyledi.

Başkan Büyükkılıç, “Kayseri Havalimanı, Uluslararası Hava Kargo Terminali’ne kavuşuyor. Yoğun çabalarımız ve şehrimizin ileri gelenlerinin destekleriyle eski havalimanı binası dış hatlar gelen yolcu terminali, Gümrüklü Uluslararası Hava Kargo Limanı’na dönüştürülüyor.Kayseri artık Orta Anadolu’nun Uluslararası Hava Kargo Merkezi olacak” şeklinde konuştu, Kayseri iş dünyasının bu konuda yoğun isteği bulunduğunu belirtens Büyükkılıç, bu projenin şehrin ticaret ve ihracat hayatına canlılık katacağını vurgulayarak, “Ürünlerin taşınmasında yoğun olarak kullanılan hava kargo, şehrimizin ticaret ve ihracat hayatına canlılık getirecek ve yeni ticari ürünlerin ortaya çıkmasını sağlayacak. Kayseri merkezli 200 kilometre yarıçapta yer alan çevre illeri de kapsayacak şekilde Orta Anadolu’nun Uluslararası Hava Kargo Merkezi artık Kayseri olacak” ifadelerini kullandı.

Uluslararası nakliye şirketlerine yer verilecek

Taze çiçek, meyve, balık, mücevher, altın ve gümüş takılar, makine parçaları, teknolojik ürünler gibi ürünlerin taşınmasında ve ihracatında hava kargonun çok büyük avantaj sağladığını dile getiren Başkan Büyükkılıç, “Devlet Hava Meydanları İşletmesi tarafından çok yakında ihale yoluyla uluslararası nakliyat şirketlerine yer tahsisine başlanacak, Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü tarafından da gümrük hizmetleri yerine getirilecek. Şehrimize hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu cuma günü Kayseri'de

Öte yandan, Ulaştırma ve altyapı bakanı Abdülkadir Uraloğlu Cuma günü Cuma günü Kayseri’ye gelerek Erkilet uluslararası hava terminal binası ve yapımı süren Ankara-Kayseri Hızlı Tren hattı şantiyesinde incelemelerde bulunup,Kayseri iş insanlarıyla bir araya gelecek