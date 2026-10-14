Kayyım atanan Halk TV'de yayının durdurulduğu an: Ekrana 'Canım Kardeşim' filmi verildi
Halk TV’nin İstanbul’daki merkezine düzenlenen polis operasyonunun ardından kanalın yönetimi kayyım heyetine geçti. Gazetecilerin binaya girişine izin verilmezken, televizyon yayınının kesildiği anlar da görüntülere yansıdı.
Halk TV’nin İstanbul’daki merkez binasına sabah erken saatlerde polis operasyonu düzenlendi. Operasyonun ardından kanala kayyım atanırken televizyon yayını da kesildi.
Halk TV’de yayın kesildi
Halk TV'ye polis ekiplerinin girmesinin ardından binadaki son gelişmeleri aktaran Halk TV programcısı Deniz Bayramoğlu ise yayının durdurulmasına ilişkin süreci şöyle aktardı:
"Halk TV Genel Yayın Yönermeni Suat Toktaş kayyım heyeti başkanı ile yayının devam etmesi konusunda yaptığı görüşme sonuçsuz kaldı. Halk tv yayını durduruldu."
Ekrana “Canım Kardeşim” filmi getirildi
Halk TV’nin yayınının kesildiği anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Saat 06.31’de durdurulan yayının yerine “Canım Kardeşim” filmi ekrana getirildi. İşte o anlar...